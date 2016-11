Prefeitos do Bico são convocados para esclarecimentos junto ao TCE

Os prefeitos de Ananás, Buriti, Augustinópolis e Tocantinópolis, Silvestre Nery Neto, Rúbia Amorim, Deijanira Almeida e Fabion Gomes, respectivamente, foram intimidados pelo Tribunal de Conta do Estado do Tocantins (TCE) a prestarem esclarecimento decorrente de fiscalização feita no Portal da Transparência das Prefeitura citadas.As convocações foram publicadas na página 26, da edição nº 4748 de 23 de novembro de 2016.Os autos estão disponíveis para consulta somente no Sistema E-Contas através do endereço eletrônico app.tce.to.gov.br/sicop, e o acesso só possível através de do login de cada gestor correspondente ao número do CPFe a chave de acesso spbrcnKr, motivo pela qual não é possível conhecimento público das motivações.Veja abaixo imagem da cita ou acesse o endereço eletrônico https://diariooficial.to.gov.br/