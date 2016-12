A crise e o reajuste do Executivo. A incoerência entre o que se prega e o se tenta fazer. Ou: farinha pouca meu pirão primeiro

O projeto que visa dar um aumento de salário abusivo para o prefeito, vice e secretários mais uma vez teve sua votação adiada. A Comissão de Finanças e Orçamento não deu parecer sobre o projeto. Está no prazo regimental? Sim, a comissão não está cometendo nenhuma infração. A questão é que o presidente da comissão já havia deixado claro que hoje estaria pronta para votação, mas, mais uma vez, o vereador Antônio Feitosa pediu vistas sobre o projeto. Uma página, com poucas linhas, é esse PL. Por mais que estejam no prazo regimental, é injustificável a demora em analisar, por se tratar de um projeto sem nenhuma complexidade. Estão usando de protelação.

Hoje, 30/11/2016 na Câmara Municipal, estavam presentes os servidores públicos da limpeza municipal. Eles afirmaram que há mais de um ano não recebem seus adicionais de insalubridade, e o que recebem como resposta é: o município não está em condições de pagar insalubridade, que é um direito deles, do mesmo modo que os professores têm direito ao reajuste de 11,36%. No entanto, o Executivo quer dar apenas 8,3%, e com a mesma desculpa: crise.



Se há crise para o não pagamento desses servidores, porque não há crise para o aumento de salários do executivo? Isso é legislar em causa própria, é usar de um argumento em benefício para si, em detrimento de outro. A postergação dessa votação sinaliza uma coisa: há um interesse pessoal no caso. Não há outra coisa a se pensar. Estão brincando com os votos que receberam, zombando da cara de quem foi nas urnas e depositou o voto em quem, em tese, deveria representá-los.



Temos o dever moral de ocupar o plenário da Câmara e exigir a redução no salário do prefeito, vice e secretários. Sim, REDUÇÃO. Não podemos mais aceitar nossos servidores estarem com seus direitos atrasados enquanto se paga um salário que, para nossa cidade, é um absurdo de alto. Augustinópolis quer ir na contramão do resto do país que, reconhecendo a crise, está reduzindo salários dos seus respectivos Executivo e Legislativo. Vamos seguir os padrões nacionais e reduzir o salário do nosso Executivo e Legislativo, a menos que nosso munícipio não esteja sendo atingido pela crise. Porém, o discurso é que estamos, então os nobres vereadores deveriam fazer uso do princípio da razoabilidade e atentar para as condições financeiras do município, reduzindo já esses salários.







*KEOPS MOTA - Arituculista politico