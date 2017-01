Governo finaliza pavimentação da TO-010 entre Araguatins e Buriti

As pessoas que precisam transitar entre as cidades de Araguatins e Buriti do Tocantin, já podem perceber a diferença na rodovia TO-010, no trecho entre o entroncamento da TO-404 (Araguatins) e o da TO-201 (Buriti do Tocantins). É que a Agência de Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) finalizou a pavimentação da estrada e já se prepara para realizar a sinalização horizontal e vertical da via. O trecho era de chão e não estava em boas condições de tráfégo.



No trecho de 33, 81 quilômetros foi investido R$ 35 milhões financiados pelo Banco do Brasil. De acordo com o Superintendente de Construção e Fiscalização de Obras Rodoviárias, Fernando Farias, a pavimentação da via é uma demanda antiga da comunidade. “Essa região precisava desse trecho pavimentado, pois a localidade é importante economicamente e é uma grande produtora de leite”, explicou



A rodovia também beneficia diretamente os moradores do povoado Vila União que poderão ter acesso aos serviços oferecidos nas cidades maiores. “Essa comunidade sofria muito, principalmente no período de chuva, agora com o asfalto, a população do povoado saiu do isolamento”, disse o superintendente.



Outros benefícios



O Governo do Estado também está reconstruindo 1,5 mil quilômetros de rodovias em todo o Tocantins. As obras integram o Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS), na modalidade Contrato de Reabilitação e Manutenção de Rodovias (Crema). No Bico do Papagaio são 18 trechos, totalizando 378,4 quilômetros ao custo de R$ 88.335.581,85.