Policia faz revista na cadeia pública de Augustinópolis após suspeita de confronto entre presidiários

Suspeita de uma rebelião na Cadeia Pública de Augustinópolis foi registrada na manhã desta sábado, (21/01) após a visita de familiares aos detentos. A suspeita levantada é de que os presos de uma das celas iriam entrar em confronto com presos de outras celas. O temor dos agentes prisionais foi de que este confronto pudesse resultar em um tragédia similar as que têm ocorrido em vário ponto do país.



Por volta das 14h, Policiais 9º Batalhão, sob o comando do Major Valdeone, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar e do Comandante da 2ª Cia. de Polícia Militar (Augustinópolis), Capitão Rondnele foram chamados até a cadeia pública e em conjunto com a Polícia Civil e agentes do Sistema Prisional iniciaram mais uma revista geral e ação para sufocar a possível rebelião.



Policiais ouvidos pelo portal Voz do Bico informaram que encontram os presos agitados. Alguns presos que se autodomina membros de facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV), seriam os incitadores da rebelião. “Um dos presidiários, oriundo da Barra da Grota, chegou aqui na cadeia dizendo ser membro do PCC e estaria “batizando” outros presidiários e isto tem gerado intriga entre eles”, disse o chefe de segurança do presídio Paulo Alves.



Com a situação sob controle a revista geral,

a segunda esta semana

, resultou na apreensão de doze chuchus (vergalhões afiados, que os presidiários usam como arma), uma broca, uma faca artesanal, uma porção de fumo, dois celulares, dois mergulhões, dois carregadores e uma talhadeira artesanal.