Em fase de acabamento, prefeita de Augustinópolis visita obra da UPA

A prefeita de Augustinópolis, Deijanira de Almeida Pereira, visitou nesta quinta-feira, 24, as obras de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Avenida Goiás, próximo ao trevo na saída da cidade. A nova unidade está em fase de acabamento e, por enquanto, ainda não foi oficialmente divulgada sua capacidade de atendimento e abrangência. A unidade de saúde deve ser inaugurada no próximo mês.



Na visita também a secretária municipal de Saúde, Ana Maria Carneiro Teixeira, e o secretário municipal de Infraestrutura, Antônio do Bar, jutamente com Damarys Patyelle Curcino Olebar, técnica da Rede de Atendimento às Urgências, e Celeste Barbosa Dantas, ambas da Secretaria de Estado da Saúde.

Durante a visita, a prefeita falou da satisfação em ver a obra sendo finalizada, melhorando o setor de saúde no município. “Em breve, a UPA será entregue à população augustinopolina, e a conclusão da obra é um marco significativo para a cidade, pois a unidade deve sanar vários problemas na área da saúde local.”