Conselho de Sentença absolve mais um acusado de homicídio

AUGUSTINÓPOLIS - O jardineiro Dhefesson Silva Rodrigues, foi absolvido nesta terça-feira, 06, em júri popular pelo assassinato do vaqueiro Josafá Pereira Lima e lesão corporal contra Sebastião Pereira de Andrade. A vítima fatal foi morta em 25 de janeiro de 2015 , com golpes de faca, após uma discussão dentro de bar, no bairro Boa Vista em Augustinópolis.Dhefesson foi defendido pelo defensor público Alexandre Moreira Maia e a acusação foi sustentada pelo promotor Paulo Sergio Ferreira de Almeida. O Tribunal do Júri foi presidido pela juíza Nely Alves da Cruz.A defensoria sustentou na defesa do réu que ele teria agido em legítima defesa, uma vez que as testemunhas do fato declarou que o Dhefesson teria apanhado da vítima.