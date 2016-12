PM forma primeira turma do curso Proerd Pais para policiais em Augustinópolis

AUGUSTINÓPOLOS - A Polícia Militar, por meio da Coordenação Regional do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência – Proerd, formou, na manhã desta quinta-feira, 8, a primeira turma do curso Proerd Pais do 9º Batalhão de Policia Militar.



O curso, contou com a presença de 20 militares de diversas patentes do 9º Batalhão, teve como objetivo capacitar os policiais a acompanhar a vida dos filhos e demais crianças da família, reforçando a importância da estrutura familiar, a fim de evitar que as crianças e adolescentes façam escolhas erradas e sigam pelo caminho das drogas e da violência.

Capitão PM Rondinele Martins Feitosa, comandante do 2º Pelotão da PM em Augustinópolis disse que Proerd, além de atuar na prevenção às drogas e a violência junto à sociedade, também se preocupa em atuar preventivamente na vida dos policiais. Por sua vez o capitão PM José Roberto disse que muitas vezes, com os muitos afazeres do dia a dia, um rotina estressante o policial termina por desconectar um pouco dos lare e de exercer sobre filhos e demais crianças da família um acompanhamento real. Ele enfatizou ainda o papel da família da formação moral dos filhos. “Esse curso tem o objetivo de trazer aos nossos policiais essa responsabilidade, para evitar que, futuramente, venham a sofrer com esses problemas dentro de suas famílias”, frisou.





Turma de militares formando e convidados