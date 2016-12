11 livros para mudar sua vida

Foto: Internet

Que livro mudou a sua vida? Com essa pergunta, estimulamos nossos leitores a compartilharem indicações através do Facebook e, abaixo, reunimos algumas das melhores. Confira:



O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder

Por Diego Davoglio



1984, de George Orwell

Por Heryck Stanula



O mundo assombrado por demônios, de Carl Sagan

Por Marcelo Soares



Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez

Por Alisson Barbosa



Os miseráveis, de Victor Hugo

Por Viviane Silva



Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski

Por Fabio Dafe



O menino do pijama listrado, de John Boyne

Por Thais Ferreira



O caçador de pipas, de Khaled Hosseini

Por Samantha Soares



O Universo numa Casca de Noz, de Stephen Hawking

Por Vinicius Figueiredo



As crônicas de Nárnia, de C. S. Lewis

Por Jordana Duarte



A insustentável leveza do ser, de Milan Kundera

Por Rosa Rivero