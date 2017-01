Prefeitura de Sampaio inicia mutirão de limpeza

O terreno e a frente do prédio do antigo Sesp, já passou por capina e roço

SAMPAIO - Cidade mais limpa, esta é a meta principal do prefeito Armindo Cayres, nestes primeiros dias à frente do comando da prefeitura de Sampaio. O mutirão de limpeza que percorre as ruas da cidade prédios municipais, iniciado nesta segunda-feira,9, está somando esforços para que diversos pontos do município recebam capina, limpeza das ruas e prédios público, poda de árvores, além do recolhimento de entulhos.O mutirão dá cumprimento a um dos principais compromissos assumidos pelo prefeito para este primeiro momento de sua gestão.As equipes envolvidas totalizam mais de trinta homens realizando também limpeza de roço de terrenos públicos, e, na próxima semana os agentes de controle de vetores farão aplicação de veneno para combater o mosquito da dengue.Esta, segundo o Ceará, secretário municipal de Agricultura e Meio-Ambiente, é uma das principais demandas de quem mora em Sampaio. Também estão envolvidos equipes da Secretaria de Saúde. A ideia é transformar a paisagem da cidade a partir da nova gestão. “Quem andava pelas ruas de Sampaio via muito entulho, muito resto de obra. Por isso nós vamos fazer esta limpeza emergencial para dar uma nova cara para a cidade”, disse o prefeito Armindo Cayres.Garis nas limpeza emergencial da cidade