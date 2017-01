Aparição de Jesus em árvore que seria cortada transforma local em ponto de peregrinação

Moradores de General Las Heras, na província de Buenos Aires, na Argentina, afirmam que Jesus apareceu no tronco de uma árvore que seria derrubada.



De acordo com a imprensa local, o morador Pablo José Fredes foi o primeiro a ver a imagem, que foi feita a machadadas durante o corte. Parte da população acredita, agora, que esse sinal seja sagrado.



“Essa é uma imagem forte, você pode ver Jesus Cristo no tronco e quando você está diante da árvore pode sentir algo dentro de você”, disse Fredes.



O tronco, que seria cortado completamente, foi deixado e, agora, o local passou a ser visitado por cristãos. A “aparição” seria um sinal de bênção.