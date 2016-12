Assentados da reforma agrária são beneficiados com assistência técnica gratuita

REGIÃO - O Governo Federal por meio do Incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, disponibilizará serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER a milhares de famílias Assentadas no Estado do Tocantins.

Os trabalhos na Região do Bico do Papagaio tiveram início na última segunda feira com a realização do Seminário de Nivelamento Conceitual promovido pela Agroter. Agroter é uma empresa de assistência técnica e extensão rural vencedora de 2 (dois) dos 12 (doze) lotes licitados pelo INCRA no Tocantins no ano de 2015.



Para Soraya Teixeira de Novaes Barreto, Chefe de Serviço de Infraestrutura da Superintendência do INCRA Tocantins “ A assistência técnica e extensão rural é um eficiente mecanismo de promoção do desenvolvimento, pois permite aos agricultores o acesso a informação que contribuem para o aperfeiçoamento da produção e consequentemente melhoria da qualidade de vida.



Josivaldo Veloso de Moraes, diretor executivo da Agroter, destacou em sua fala a satisfação e o sentimento de responsabilidade que a Agroter assume por meio do seu quatro técnico, se propondo a contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos agricultores que atenderemos no âmbito destes 2 (dois) Contratos firmados com o INCRA- Tocantins.



Objeto dos contratos



Prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER aos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, no âmbito da SR (26)/TO



Lotes



Lote: 07



Objeto do Contrato:

Núcleo Operacional: Ananás

Número de famílias: 1668 famílias.

Municípios: Aguiarnopolis, Ananas, Angico, Cachoeirinha, Darcinopolis, Maurilandia Do Tocantins, Palmeiras Do Tocantins Riachinho, São Bento Do Tocantins e Xambioá

Número de Assentamentos: 22

Contrato nº: 16.000/15

Vigência do Contrato: 12 meses



Lote: 06



Objeto do Contrato:

Núcleo Operacional: Buriti do Tocantins

Número de famílias: 1.492 famílias.

Municípios: Araguatins, Buriti Do Tocantins, Esperantina e São Sebastião Do Tocanti

Número de Assentamentos: 25

Contrato nº: 15.000/15

Vigência do Contrato: 12 meses



Veja imagens