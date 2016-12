Lava Jato fecha o ano com o maior número de fases desde 2014

Durante o ano de 2016, a força-tarefa da Lava Jato realizou 17 fases – o maior número desde o início da operação em 2014. Como consequência, foram oferecidas à Justiça Federal 20 denúncias por crimes como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



A primeira fase da Lava Jato foi desencadeada em março de 2014. Naquele ano, segundo o Ministério Público Federal (MPF), foram oito operações e 17 denúncias. No ano seguinte, 15 operações e 15 denúncias.



A investigação apura um esquema de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro a partir de contratos da Petrobras. Todavia, há casos de corrupção semelhantes em outros órgãos e instituições públicas.



Recursos devolvidos



Ao fazer uma espécie de balanço da Lava Jato, em 2016, o Ministério Público Federal afirma que realizou a maior devolução de recursos já feita pela justiça criminal brasileira para uma vítima.



Em novembro, foram devolvidos R$ 204.281.741,92 aos cofres da Petrobras.



A quantia refere-se a 21 acordos, sendo 18 de colaboração premiada com pessoas físicas e três acordos de leniência com pessoas jurídicas.



Ao todo, houve três atos de devolução de recursos que juntos atingem à cifra de R$ 500 milhões.



Lava Jato em números

Fases: 37

Prisões em flagrante: 6

Mandados de prisão temporária: 103

Mandados de prisão preventiva: 79

Mandados de busca e apreensão: 730

Mandados de condução coercitiva: 197

Pedidos de cooperação internacional: 120

Denúncias: 56

Acusados: 259

Sentenças: 24

Condenações:

Propina: R$ 6,4 bilhões

Prejuízo: R$ 40 bilhões

Devolução voluntária de acusados: R$ 10,1 bilhões

Repatriação: R$ 756,9 milhões

Bens bloqueados: R$ 3,2 bilhões