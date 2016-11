Má higienização dos olhos de crianças pode causar problemas

A chegada do bebê ao mundo faz com que pai e mãe não tenham sossego, pelo menos até os primeiros anos de vida do pequeno. Toda atenção é necessária. Entre tantos cuidados que são precisos nesta fase, os pais devem ficar atentos às sujeirinhas depositadas na região dos olhos das crianças e bebês. Essas caquinhas, caso não sejam limpas adequadamente, podem trazer problemas.



Uma má limpeza na região ocular pode ser a entrada para conjuntivite, alergias ou irritações. Portanto, os pais deve redobrar a atenção no que se refere à higiene dos bebês.



O ideal é que a higienização nos olhos seja feita de duas a três vezes ao dia. O processo é bem simples. Algodão e água filtrada já são suficientes para limpar secreções, comuns nos primeiros meses.



“Pode ser feita com gaze dobrada ou algodão umedecido com soro fisiológico ou água filtrada na temperatura ambiente”, explica Rogério de Almeida, profissional da Maternidade Brasil, em Santo André /SP.



Uma criança grandinha talvez já tenha condições de fazer a própria higiene. Mas bebês ainda são completamente dependentes dos adultos.



Vamos deixar claro que é comum pais evitarem a limpeza na região ocular do bebê com receio de machucar o filho (por ser em um local sensível). Mas a higienização no local é imprescindível.



Um conselho que passa de geração em geração e que é sempre bom repetir: jamais usar qualquer composto que contenha álcool nos olhos dos filhos.



Se o pequeno apresentar vermelhidões, coceiras recorrentes nos olhos, o indicado é procurar um especialista. Por isso a importância da prevenção.



Dicas para higienização dos olhos



- No momento da limpeza inicie o processo pela pálpebra e siga para os cílios;



- Trocar o algodão antes de começar a limpeza do outro olhinho, ou seja, NUNCA utilizar o mesmo algodão nos dois olhos;



- Nunca esfregar a região durante a secagem dos olhos;

- Ensine crianças maiores a nunca limpar os olhos com os dedos sujos. Incentive a lavar as mãos regularmente.