Posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa será dia 1º de fevereiro

A cerimônia de posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, das 3ª e 4ª Sessões Legislativas da 8ª legislatura (2º biênio), acontecerá na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2017, às 09 horas, no plenário da Casa.No ato, o deputado Mauro Carlesse (PHS) tomará posse como presidente da Casa, acompanhado da vice-presidente, a deputada Luana Ribeiro (PDT). Também serão empossados os demais integrantes da Mesa Diretora : o 2º vice-presidente, Toinho Andrade (PSD); o 1º secretário, Jorge Frederico (PSC); o 2º secretário, Nilton Franco (PMDB); o 3º secretário, Cleiton Cardoso (PSL) e o 4º secretário Zé Roberto (PT).A sessão será transmitida ao vivo pela TV Assembleia, através do sinal digital 61.2, e pela TV a cabo NET, canal 9, em parceria com a TVE Tocantins, canal 13 e também digital, 61.4. Os internautas poderão acompanhar a solenidade ao vivo pelo site da Assembleia ( www.al.to.leg.br ). Quem comparecer ao local poderá acompanhar a solenidade também via telões instalados em áreas estratégicas do Parlamento.Penaforte