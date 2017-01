Prefeitura de Augustinópolis promove mutirão de limpeza no Bairro São José

A Prefeitura de Augustinópolis, através das secretarias de Saúde, de Meio Ambiente e Infraestrutura promovem nesta sexta-feira, 27,um mutirão de limpeza no Bairro São José. Cerca de 20 agentes de endemias e de saúde e agentes de limpeza, estão no bairro desde às 8h. A programação é uma parceria com o Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, denominada “”.A expectativa, conforme o coordenador de endemias do município, Luiz Mesquita, é percorrer as ruas e visitar cerca de quatrocentos e cinquenta imóveis do bairro. A ação foi definida durante reunião realizada nesta semana por todos os dirigentes das secretáriasenvolvidas.A determinação do prefeito Júlio Oliveira (PRB) é para que todos os esforços sejam concentrados no trabalho de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, em especial neste momento de maior proliferação. “A Prefeitura está fazendo a sua parte para evitar a dengue, chikungunya e zika”, afirmou.“Pedimos a população para ficar atenta com latas, tambores, pneus ou qualquer outro objeto que possa acumular água”, solicitou o diretor Executivo da Secretária de Saúde Gedeão Filho, enquanto Fernando Cardoso, secretário de Meio Ambiente enfatizou que sem a colaboração da população fica praticamente impossível controlar ou exterminar os mosquito Aedes Aegyi, agente transmissor de várias doenças.Nos terros baldios é onde acumula lixo e estão concentrados os possiveis focos