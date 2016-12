Salário de brasileiro é o que mais cai entre países do G-20

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, descontada a inflação, queda de vencimentos dos trabalhadores do país será de 6,2% em 2016



Os salários dos trabalhadores brasileiros tiveram a maior queda em termos reais (descontada a inflação) entre os países do G-20 – grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo – em 2016, segundo levantamento publicado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em 2015, os salários no país já haviam figurado entre os três com as maiores perdas no mundo.



O levantamento da OIT sobre o comportamento dos salários pelo mundo é publicado a cada dois anos. De acordo com a entidade, a queda real nos rendimentos dos brasileiros neste ano deve ser de 6,2%. Em 2015, a perda foi de 3,7%.

Desde 2012, os números da renda do brasileiro apresentavam um certo crescimento, ainda que abaixo da média mundial. Considerando inflação, o poder aquisitivo do brasileiro aumentou em 4% em 2012, 1,9% em 2013 e 2,7% em 2014. Em termos nominais, a OIT usa dados do IBGE para mostrar que os valores foram, em média, de 1.900 reais em 2013, 2.000 reais em 2014 e 2.100 reais em 2015.