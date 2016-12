PF combate desvio de recursos na Prefeitura de Sampaio;prefeito e secretário são os principais alvos

SAMPAIO – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (15/12) a Operação Maginot, com o objetivo de apurar desvios de recursos públicos promovidos pela prefeitura municipal de Sampaio. Mais de 40 Policiais Federais estão dando cumprimento a 20 ordens judiciais nas cidades de Sampaio e Augustinópolis. São 11 mandados de busca e apreensão e 9 de condução coercitiva.



A investigação, iniciada em 2015, revela a existência de um esquema de desvios de recursos públicos, inclusive federais, utilizando uma empresa de fachada. A empresa está registrada em nome de um servidor de Sampaio, mas foi identificada como de propriedade do secretário de administração e finanças do município, Jailson Marques o filho do atual Prefeito, Luíz Anacleto. Dessa forma, a empresa era contratada mediante fraude à licitação, geralmente por meio de dispensa, para a realização de diversas obras. As obras, no entanto, eram executadas pelos próprios servidores do município, caracterizando, assim, o desvio das verbas originalmente empenhadas.



As investigações já constataram que o esquema funciona desde 2013. Não se descarta, contudo, a possibilidade de que as fraudes acontecessem desde a criação da empresa fantasma em 2009. Curiosamente, o nome da construtora investigada remete às iniciais do pai do atual prefeito de Sampaio.

A Linha Maginot (em francês: ligne Maginot) foi uma linha de fortificações e de defesa construída pela França ao longo de suas fronteiras com a Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Suíça e a Itália, após a primeira guerra mundial, mais precisamente entre 1930 e 1936. Considerando que o município de Sampaio faz divisa com o Estado do Maranhão, fez-se alusão ao referido marco histórico.