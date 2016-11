7 coisas que toda mulher deveria saber sobre o universo dos homens

Assim como existem algumas particularidades sobre o universo masculino, os homens também escondem algumas coisas sobre o sexo que não contam para as mulheres. E aqui no site da Fatos Desconhecidos, nós já exibimos para você quais são elas.

O universo masculino é algo um pouco complexo e que algumas mulheres buscam compreender como ele funciona e porque os homens possuem algumas particularidades.



Os gostos por determinadas coisas, estilo de vida, modo de lidar com as pessoas, confira a listinha que separamos para você com algumas coisas que toda mulher deveria saber sobre o universo dos homens:



1 – Os homens traem mais



De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicada no portal uol, aponta que 60% dos homens já confessaram a traição contra 47% das mulheres. O estudo vem sido feito pela professora de Antropologia Cultural do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Mirian Goldenberg desde 1989.



2 – O futebol é um momento sagrado



Jogar futebol(ou qualquer outra modalidade esportiva) é algo que elas precisam entender que eles curtem bastante e adoram jogar aos finais ou meio da semana.



3 – A cerveja com os amigos também



Sentar no bar e tomar uma cerveja com os amigos para conversar sobre os assuntos mais triviais(e fúteis também) é um hábito muito praticado no universo masculino.



4 – Mesmo namorando, ele vai dar uma olhadinha para outra mulher na rua



É bom você saber que mesmo ele estando em um relacionamento sério com você ele não vai deixar de olhar para outras mulheres na rua. Não entenda como traição e sim como algo natural mesmo.



5 – Homens falam menos



Sim, os homens falam menos mesmo e tendem a quase ser monossilábicos. Não espere que eles falem muito ou sejam adeptos do textão.



6 – Não são muito românticos



Não espere muito romantismo de um homem. Além de serem quase monossilábicos e de pouca conversa, eles não são muito românticos, apenas gostam de ficar na deles.



7 – Adoram carros



Assim como as mulheres têm seus itens de desejo e admiração, com os veículos, os homens têm um amor e apreciação incondicionais. Motos, carros, eles amam veículos automotivos.