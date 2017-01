Prazo para declarar rebanho termina dia 31 de janeiro

Mais de 87 mil produtores rurais do Estado do Tocantins devem entregar a Declaração do Resumo da Movimentação do Rebanho e Inventário de Gado, exercício 2016, até o próximo dia 31 de janeiro. A declaração é anual e obrigatória para todos os criadores de gado inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Tocantins (CCI-TO) e que possuem animais em seu estabelecimento ou de terceiros, inclusive sob o regime de pasto ou confinamento.



Para fazer a declaração o produtor rural deve preencher o formulário online, no site www.sefaz.to.gov.br, com todas as movimentações ocorridas no rebanho no ano de 2016, incluindo as entradas, saídas e mudanças de era. O demonstrativo também deve discriminar todos os animais da propriedade ou de terceiros, inclusive sob o regime de pasto ou confinamento.



Quem não apresentar as informações sobre a movimentação do seu rebanho até 31 de janeiro, estará sujeito às penalidades previstas em lei, como por exemplo, uma multa no valor de R$ 1.100, suspensão de ofício e restrições de alguns serviços oferecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), entre eles, a emissão de nota fiscal avulsa e alteração no cadastro de contribuinte.



O Resumo de Movimentação do Rebanho e Inventário de Gado é um demonstrativo onde o produtor rural discrimina os animais segundo o gênero e idade. A declaração deve conter informações como perdas, produção e as mudanças de era ocorridas no rebanho no ano anterior. Os dados são importantes na implementação de políticas de incentivos fiscais para o setor.