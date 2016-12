PROERD do 9º BPM formou mais de 200 alunos nesta semana

ARAGUATINS – O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) do 9º BPM formou nesta semana mais de 200 alunos do ensino fundamental em 3 escolas na cidade e município de Araguatins. Houve premiação para os 7 melhores alunos que se destacaram na redação sobre o PROERD.

Na reponsabilidade da instrutora do Programa em Araguatins, 2º sargento PM Jansley Sousa Barros Dias, o PROERD atendeu e certificou 100 alunos da escola municipal Professora Maria de Lourdes. A cerimônia de formatura foi realizada na manhã desta terça-feira (25). A tarde foi a vez dos alunos da escola municipal Edgar Tolentino no povoado de Transaraguaia, 15 alunos prometeram ficar longe das drogas e da violência.



Na manhã do dia 30, quarta-feira, 90 alunos da escola Evangélica Daniel Berg, prestaram juramento de ficarem longe dos entorpecentes. A cerimônia aconteceu no templo central da Assembleia de Deus-CIADSETA. As cerimônias contaram com a presença do comandante e subcomandante do 9º BPM, major PM Valdeonne Dias da Silva e capitão José Roberto Carneiro Alves e demais lideranças convidadas pelo comando do Batalhão.



Ao todo foram 205 crianças e adolescentes atendidas pelo Programa. De acordo com a sargento PM Jansley, só nesse semestre, o PROERD já atendeu mais de 560 crianças das turmas infantis do 5º e 7º ano.