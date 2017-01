Ex deputado afirma ter recebido R$ 23 mi da Odebrecht para Serra

O ex-deputado federal Ronaldo Cezar Coelho (PSDB) confirmou recebimento, em sua conta na Suíça, de R$ 23 milhões da Odebrecht. O valor tem relação com a campanha presidencial de José Serra, também do PSDB, em 2010, informa a Folha de S.Paulo. Em agosto no ano passado a Folha de São Paulo informou em reportagem que procuradores da força-tarefa da operação Lava-Jato e da Procuradoria Geral da Reública haviam denunciado que executivos da Odebrecht teriam confirmado pagamento do mesmo valor via CAIXA DOIS para a campanha de José Serra



De acordo com o advogado de Coelho, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, os repasses são na verdade uma espécie de pagamento por seu cliente ter adiantado o pagamento de despesas da campanha tucana de 2010. Ronaldo Cézar Coelho, não quis repatriar o dinheiro, ou seja, traze-lo para uma conta no Brasil, o que é uma possibilidade prevista na chamada Lei da Repatriação, informou seu advogado. Se tivesse aderido ao programa de repatriação Coelho estaria isento de aplicação de punições relativas a sonegação fiscal, apropriação indébita, crimes tributários, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relativa a esses delitos. O advogado Mariz de Oliveira afirmou ainda que Coelho pagou no Brasil o equivalente a 30% do valor depositado pela Odebrecht a título de imposto e multa.



José Serra, atual ministro de Relações Exteriores da gestão Temer, afirma que suas campanhas sempre foram feitas sobre responsabilidade do partido e de maneira lícita.