Secretaria de Saúde realiza reunião para apresentar a nova equipe e serviços à população

Na última sexta-feira, 20, a Secretaria municipal de Saúde de Praia Norte organizou uma reunião com a população da cidade para falar sobre as mudanças na pasta, apresentar os novos profissionais e divulgar os novos serviços que serão oferecidos pela secretaria.



Através da nova gestão, exames laboratoriais, exames de ultrassom, e de eletrocardiograma, serão realizados no município de Praia Norte. Diferente do que acontecia até então, uma vez que o material coletado para os exames precisava ser encaminhado para outras localidades.



Segundo a Secretária de Saúde, Marcia Dênis, a realização dos exames no próprio município irá agilizar os atendimentos. “Isso irá poupar os pacientes de um tempo de espera muito grande, como acontecia anteriormente”, explicou.



Marcia ainda ressaltou que, a partir de fevereiro, às atividades normais com atendimento médico na zona urbana e na zona rural irão começar.