Cuba inaugura primeira fábrica de computadores portáteis e tablets

Cuba inaugurou em Havana, na ultima sexta-feira (23), sua primeira fábrica de computadores portáteis e tablets, com tecnologia e matéria-prima chinesa e uma

capacidade de produção de cerca de 500 equipamentos diários, informou a televisão estatal do país.



A estatal Empresa Industrial para a Informática, as Comunicações e a Eletrônica (Gedeme), pertencente ao Ministério de Indústrias, e à Universidade das Ciências Informáticas (UCI) foram as principais encarregadas da iniciada da nova fábrica.



O tipo de computadores laptops que produzirá são de sexta geração, enquanto as tablets contarão com dois modelos, de 8 e 10 polegadas, esta última com acessórios e um teclado que permite sua conversão a uma minilaptop, com capacidade de até um terabyte de informação, segundo a nota divulgada.



A multinacional chinesa Haier fornece toda a tecnologia e o equipamento instalado na fábrica e, além disso, fornecerá a matéria-prima do processo produtivo destes equipamentos, enquanto a Universidade das Ciências Informáticas de Havana entra com os sistemas operacionais.



Diretores e especialistas da Gedema disseram que dispõem de modernos equipamentos para o diagnóstico e a comprovação das características dos

computadores e dos tablets, que permitem medir a sensibilidade da tela tátil, a umidade e a resistência a impactos.



A princípio, os produtos serão destinados ao mercado atacadista, centros estatais e organismos da administração central do Estado.

Com a capacidade de produzir cerca de 500 equipamentos diários, a nova fábrica deve produzir cerca de 120 mil unidades por ano.