Escolas estaduais já podem inscrever projetos na agenda positiva do Biênio da Matemática

As escolas estaduais tocantinenses que irão realizar projetos e eventos envolvendo a matemática, nos anos de 2017 e 2018, já podem se inscrever para participar da agenda positiva do Biênio da Matemática Brasil – Gomes de Sousa, iniciativa que se propõe a produzir e trazer ações que contribuam para o desenvolvimento do Brasil através da Matemática.



O Biênio da Matemática no Brasil tem o objetivo de incentivar o estudo da disciplina e o raciocínio lógico e abstrato dos alunos, atualizar e treinar professores, além de proporcionar aos participantes a oportunidade de adquirir novos conhecimentos a partir de experiências enriquecedoras no mundo da Matemática.



Para sediar o Biênio da Matemática, o Brasil disputou com mais de 140 países e realizará dois grandes eventos de relevância internacional: a Olimpíada Internacional da Matemática (IMO), em 2017, competição que reúne os melhores estudantes do mundo na disciplina, e o Congresso Internacional de Matemáticos (ICM), em 2018, trazer para o país pesquisadores de alto nível. Juntos, os dois eventos oferecem a oportunidade de popularizar a matemática e aproximar comunidade científica, escolas e sociedade.



Como participar



Para se inscrever na agenda do Biênio as escolas devem acessar o endereço eletrônico www.bieniodamatematica.org.br e cadastrar atividades ou eventos que se realizem entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018. Para serem admitidas, as ações precisam ter site próprio ou página em rede social e não possuir fins lucrativos.



Atividades e eventos inscritos serão incluídos na agenda do Biênio para divulgação. Além disso, os participantes ganham um kit virtual do Biênio da Matemática. Alunos e professores podem encontrar mais informações no regulamento disponível no site do Biênio.



Homenageado

A homenagem a Gomes de Sousa no título do Biênio remete ao matemático e político maranhense Joaquim Gomes de Sousa (1829-1864), pioneiro no estudo da matemática no Brasil. É a primeira vez, em 110 anos de realização, que o Congresso Internacional de Matemáticos acontece no Hemisfério Sul.