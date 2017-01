Temer vai enfrentar águas agitadas em 2017

Quaatro meses após o impeachment de Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer enfrenta águas turbulentas. Entre os sinais de problemas estão a aprovação da PEC do Teto dos Gastos por uma margem menor de votos e críticas da própria base aliada (especialmente vindas do PSDB, descontente com seu papel no novo governo). O mais preocupante, porém, são as denúncias de propina para a chapa Dilma-Temer, de acordo com reportagem da Bloomberg, que listou as maiores dificuldades para o presidente.



O descontentamento dos brasileiros com a classe política também não ajuda, segundo a publicação. “Temer é um presidente impopular tentando aprovar medidas impopulares durante a pior recessão da história do Brasil”, diz o texto. A publicação cita que, em algum momento, os legisladores e a população esperam resultados, mas acrescenta que ainda que ele receba aprovação para as medidas, esse apoio deve desaparecer próximo das eleições em 2018, devido a medidas impopulares, como aumento da idade para aposentadoria.



A delação premiada da Odebrecht na Lava Jato, que aponta para o pagamento de propinas para o caixa de campanha da chapa Dilma-Temer, nas eleições de 2014, ainda representa um risco pequeno – mas crescente. Segundo a consultoria Eurasia Group, as chances de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decida pela saída de Temer da presidência estão em 20%.



Em favor do presidente, a Bloomberg aponta que é pouco provável que a Justiça queira lançar o país em uma nova crise política. Além disso, Temer já indicou que, se fosse o caso de uma anulação do resultado da eleição, ele apelaria para o Supremo Tribunal Federal (STF), um processo que poderia levar anos.



Por fim, a reportagem insiste que os protestos contra o governo devem aumentar durante o ano, inflados pela reforma da Previdência e pela fraca economia. “Mas os protestos teriam de crescer muito e se tornar violentos para mudar o rumo da presidência de Temer”, de acordo a Bloomberg.



A recuperação da economia, porém, ainda é a grande adversária do governo Temer. “Ao contrário de [Dilma] Rousseff, Temer não aprova intervenção do governo na economia. Até agora, sua abordagem na restauração da confiança na economia por meio da disciplina fiscal falhou em atrair investimentos ou consumo, já que as empresas e famílias estão com dificuldade para pagar suas dívidas.” A expectativa é que o desemprego aumente em 13% no início deste ano, o que poderia levar o presidente a adotar medidas mais populares – ou “se arriscar a perder mais apoio”.