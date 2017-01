ARAGUATINS: PM apreende materiais de pesca predatória e arma de fogo

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) apreendeu, entre os dias 19 e 20, uma espingarda e diversos materiais de pesca predatória, em Araguatins.



Durante patrulhamento aquático, os policiais militares localizaram, às margens do rio Tocantins, cerca de dois mil metros de rede de diversas malhas, cinco tarrafas e três redes de malha 50 mm, uma de 70 mm e outra de 40 mm. Além de uma espingarda calibre 22 sem numeração. A arma e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia.



A Polícia Militar ressalta que no período de piracema, entre novembro e fevereiro, é proibida a pesca predatória, pois diversas espécies de peixes estão em fase de reprodução natural. Sendo que o autor recorre em crime ambiental, tendo o material utilizado apreendido bem como ocorrência de multas que variam de R$ 1 mil a 100 mil reais, de acordo com a Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998.