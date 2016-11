Beber moderadamente pode melhorar o colesterol

Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e do Hospital Kailuan, na China, realizaram um estudo com dados de 80 081 chineses. Todos estavam livres de doenças cardiovasculares e de câncer, além de não tomarem medicamentos para combater o colesterol.



Ao chafurdar essas informações, os cientistas descobriram que o grupo que consumia bebidas alcoólicas com moderação — isto é, de meio a um drinque por dia nas mulheres, e de um a dois nos homens — apresentava um declínio mais lento nos níveis de HDL. Vale lembrar que esse tipo de colesterol remove partículas gordurosas das artérias, impedindo que provoquem entupimentos por trás do AVC e do infarto. Ele basicamente faz o papel oposto do LDL, chamado de colesterol ruim, que deposita essas moléculas nos vasos.

Só não ache que exagerar nos goles vai trazer mais benefícios. A pesquisa observou uma relação positiva apenas entre quem bebia pouco (especialmente cerveja). Fora que o excesso alcoólico é associado a diversos males, como cirrose e câncer. E um último recado: os cientistas pedem para que mais estudos sejam feitos nesse sentido antes de abrirmos uma garrafa em nome de maiores taxas de HDL. Apesar de tudo, os drinques ainda devem ser vistos como uma indulgência, e não como grandes aliados à saúde.