PM prende dois suspeitos de furto a estabelecimento comercial em Araguatins

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quarta-feira, 25, dois indivíduos, ambos de 18 anos, suspeitos de furtarem um estabelecimento comercial, no setor Vila Miranda, em Araguatins. No crime diversos objetos como aparelhos eletrônicos e mais de 365 itens da linha secos e molhados foram furtados.De acordo com o proprietário do local, o furto ocorreu por volta das duas horas da madrugada. Quando o empresário chegou ao comércio, cerca de meia hora depois, observou que a porta estava arrombada e que diversos produtos e aparelhos eletrônicos de uso da loja haviam sido furtados.Em diligências, os policiais militares localizaram os autores, que são vizinhos do comércio. Com eles foram recuperados diversos objetos como um receptor de antena parabólica, um aparelho de som, carteiras de cigarro, bebidas, materiais de higiene, materiais de limpeza, enlatados, dentre outros.Os dois suspeitos bem como o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia em Augustinópolis.