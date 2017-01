Primeiro sorteio da Mega-Sena em 2017 pode pagar R$ 2,5 milhões

Após pagar quase R$ 221 milhões no último dia 31 de dezembro, a Mega-Sena começa o ano de 2017 com um prêmio estimado de R$ 2,5 milhões para o concurso 1.891. O sorteio será realizado na noite desta quarta-feira (4) por volta das 20h --horário de Brasília--, no Espaço Caixa Loterias, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.



As apostas para o concurso 1.891 podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.



Se apenas uma pessoa acertar as seis dezenas, a premiação de R$ 2,5 milhões aplicada na poupança renderia R$ 17 mil por mês.



O valor também seria suficiente para comprar cinco imóveis de R$ 500 mil cada um. Ou, então, adquirir 16 carros de luxo no valor de R$ 150 mil. O prêmio também poderia garantir a propriedade de um helicóptero de R$ 2,5 milhões.



No concurso anterior, o 1.890, válido pela "Mega da Virada", os números sorteados foram: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53. Seis apostas acertaram a sena e cada uma teve direito a R$ 36,8 milhões.



A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.



Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega:

1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89

1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52

1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96

1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27

1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49

1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23

1.810, 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84

1.545, 6/11/2013; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 80.499.108,16

1.871, 29/10/2016, uma aposta vencedora; premiação total: R$ 76.548.193,31

1.295, 25/6/2011; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 73.451.540,26