Teori Zavascki morre em queda de avião em Paraty

Foto: Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavaski, morreu na tarde desta quinta-feira (19), num acidente de avião em Paraty. O filho do ministro, Francisco Zavascki, confirmou a morte pelo Facebook: "Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pais faleceu. Muito obrigado a todos pela força."



O Corpo de Bombeiros também confirmou a morte de Teori Zavascki. Ele deve ser velado no STF e será enterrado em Santa Catarina.



Teori Zavaski é o ministro relator da Operação Lava Jato no STF. Os investigadores da Operação Lava Jato já estavam trabalhando com a possibilidade de que uma parte considerável do conteúdo das delações da Odebrecht seja revelada ao público na primeira quinzena de fevereiro.



Relatos de 77 delatores ligados à empresa causa apreensão na classe política, já que eles devem ser diretamente atingidos pelas investigações. Os investigadores esperavam que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, retirasse o sigilo da maioria dos cerca de 900 depoimentos quando as delações forem homologadas.