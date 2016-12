Polícia recaptura fugitivos da cadeia pública de Augustinópolis; veja imagens dos foragidos

Boca do túnel dentro da cela e o monte de terra escavada do buraco que deu acesso à rua

AUGUSTINÓPOLIS - Oito detentos escaparam no domingo (11) depois de depois de cavarem um túnel de aproximadamente quatro metros dando acesso a uma rua lateral à cadeia . Logo no início da manhã a Polícia Militar e policiais civis começaram as buscas e o primeiro a ser preso foi Antônio Carlos da Conceição, o Salú , condenado por homicídio.

Salú foi recapturado por volta das 10h próximo a cidade de Praia Norte e imediata colocado de volta as grades. Não demorou muito, e ao meio dia aforam recapturados pela PM com apoio de policiais civis Edimar Silva Feitosa, 26 anos, preso por assalto e homicídio e Antonio Railson Chaves Arnold, condenado por tráfico.



O túnel



Agentes carcerário ouvido pelo portal Voz do Bico não souberam precisar quanto tempo levaram para os fugitivos cavarem o túnel, mas eles acreditam que tiveram menos de 24 horas para a execução da "obra". "É pequeno, cerca de quatro metro, oito ou mais homens se revesando, mesmo com quase nenhuma ferramenta, podem fazerem isto (o túnel) em poucoi tempo", comentou um deles.







Edimar, Antonio Railson Chaves Arnold e Neguim da Salú, de volta às grades tiveram pouco tempo de liberade



Em sentido horário: Eliandro Moraes da Silva, condenado por roubo e cárcere privado;



Jefferson Gabriel Sousa, o Vida Louca, condenado por roubo;



Henrique Moraes do Nascimento, Negão, cumprindo pena por tráfico;



Rafael Rocha de Oliveira, o Lourinho, cumprindo pena por tráfico;



Railson Sales Espirito Santo, o Macleude, cumprindo pena por roubo.





As buscas pelos demais continuam e informações que levam a prisão dos procurados podem ser repassadas pelos telefones 190.