10 passos para lidar com a pressão

No trabalho, em casa, no trânsito ou na rua, qualquer lugar é lugar para se estressar. Como já falei aqui, o estresse pode trazer inúmeros problemas para a saúde, e tem mais ele pode lhe tirar a razão em uma situação. Ao manter a calma, ou como dizem por aí "o juízo normal", conquistamos a confiança das pessoas e ainda poupamos nossa saúde. O problema é: como lidar com a pressão sem estourar igual a um balão? Por isso separei os 10 passos do controle emocional! Confiram! :)





1 – Evite pensar nas atitudes que você não tomou

Já foi, já aconteceu! Evite ao máximo pensar e principalmente incomodar as outras pessoas falando sobre o que deveria ter feito. Ainda não criaram uma máquina do tempo, não dá para voltar e arrumar tudo. Pense em estratégias para sair da presente situação.



2 – Aprenda a respirar corretamente

Respirar parece uma tarefa simples, mas quando em momentos de estresse perdemos o controle sobre ela, nos deixando ainda mais ansiosos e irritados. A técnica mais clássica é: inspiração, pausa cheio, expiração e pausa vazio.



3 – Não tome decisões

Nesses momentos é difícil analisar as consequências, então não fale e nem faça nada que seja definitivo.



4– Dê uma pausa!

Isso mesmo! Estressou, pare e respire! Não adianta continuar fazendo o que estava fazendo antes de se irritar, mesmo que esteja com pressa, o resultado nunca é bom. Tome uma água, um ar, dê um passeio, pare o carro. Pare!



5 – Alongue-se

A ideia é relaxar os músculos, distensionar. Pode perceber que nesses casos os ombros ficam levantados. Se estiverem no meio de uma situação em que não seja possível se alongar, apenas solte os ombros, já se sentirá melhor.



6 – Descubra qual o verdadeiro problema

Muito do descontrole emocional tem a ver com algum problema que está sendo bem trabalhado. Pare para pensar no que está lhe afligindo e fale sobre o assunto com alguém. Resolva, perdoe ou perdoe-se.



7 – Mude a frequência

Após uma discussão, mude a sua frequência. A ideia é não deixar que outra pessoa mude seu humor, é exatamente isso o que ela quer. Então dê uma respirada e ignore o que não é relevante.



8 – Música ajuda

Se está num dia corrido, daqueles cheios de prazos fechando, direcione seu estresse para resolver as coisas de forma tranquila. O nervosismo nos desconcentra. A dica é colocar um fone de ouvido e escutar aquela seleção de música que te ajuda a acalmar e a concentrar. Se ainda não tem uma, tente buscá-la exatamente em momentos de estresse.



9 – Massagem facial é uma boa pedida

Você mesmo pode fazer a massagem facial e em qualquer lugar. Passe as duas mãos abertas no rosto e depois vá pressionando os dedos na área T. Ela melhorara a circulação e ajuda a relaxar.



10 – Pense no motivo de estar ali

Tudo tem um motivo. Pare para pensar no que te levou aquele lugar ou aquela pessoa que está de estressando. Qual o motivo? Você tem uma meta e precisa passar por isso? Pense que essa é uma fase importante para o seu crescimento profissional ou pessoal, e que tudo é isso mesmo: apenas uma fase!



Vamos tentar, pessoal? Então, quando tiverem naquele momento de estresse total lembrem-se dessas dicas, ok?!