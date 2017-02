Senador Vicentinho Alves é o novo coordenador da Bancada Federal do Tocantins

Foto: Divulgação Parlamentares tocantinense sob nova liderança

Em reunião realizada nesta terça-feira, 7, a Bancada Federal do Tocantins escolheu o Senador Vicentinho Alves (PR/TO) para ser coordenador.



A bancada é integrada por três senadores e oito deputados federais, e, no último ano, foi coordenada pelo deputado Lázaro Botelho (PP/TO).



O senador Vicentinho Alves agradeceu o apoio dos parlamentares e disse que o objetivo é trabalhar em harmonia para viabilizar o atendimento das prioridades do governo estadual e dos governos municipais junto à União.



Uma das primeiras tarefas a que se propôs foi a de realizar reuniões periódicas da bancada com o governador e demais autoridades do Tocantins.



Vicentinho destacou que sua principal atribuição será proporcionar a concretização de obras, serviços e ações no Tocantins por meio de emendas parlamentares. Para isso, deverão ser definidas pela bancada tocantinense as principais demandas para a destinação de verbas orçamentarias.