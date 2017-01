Havia uma cena de sexo escondida em Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban?

Parece que o terceiro filme da franquia ‘Harry Potter’ não era tão inocente quanto os fãs acreditavam.Recordamos que em’ aparece, pela primeira vez, o Mapa do Maroto, um documento mágico que designa a localização de todas as pessoas dentro do recinto escolar. O mapa foi recriado nos créditos finais, onde apareciam os personagens.Tudo indica que dois desses personagens, que aparecem no canto inferior esquerdo,Graças ao The Huffington Post, sabemos que, de acordo com os responsáveis pelos créditos finais, a ideia era recriar um casal se beijando. “Talvez fosse o Harry, mas todos no filme eram crianças. Todos nós fomos na escola”, diz ele.Mas a orientação e a separação dos pés sugere algo muito mais íntimo do que um simples beijo. Julguem por si mesmos.Por outro lado, a autoradesmentiu os rumores que apontavam para um filme com os atores originais da série,Uma grande decepção para os fãs, sem dúvida.