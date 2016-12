Justiça suspende nomeações do concurso público da Prefeitura de Axixá

AXIXÁ - As nomeações do Concurso Público para provimento de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo de Axixá foram suspensas na segunda-feira (26), após decisão da juíza Nely Alves da Cruz, da comarca de Araguatins. Na decisão, a magistrada alega vislumbrar “tratar-se de questão de alta indagação e, se procedente o que alegam, trata-se de matéria relevante e de ordem pública”.



A Ação Civil Popular (ACP) que suspende os efeitos do Decreto Municipal Nº 306/2016, foi proposta pelos vereadores Negão do Cinda (Ailton Dias Carneiro) e Genesiano Gomes de Almeida.



A questão principal alegado da ACP, é que o período do concurso público aconteceu em meio ao processo eleitoral, período em que o prefeito Auri-Wulange Ribeiro Jorge era candidato à reeleição e, conforme a legislação eleitoral (Lei 9.504, art. 73,V), este é um período vedado para nomear, contratar ou de qualquer forma admissão.

Segundo a ação, as provas do concurso ocorreram no dia 11 de setembro de 2016, e o gabarito definitivo fora publicado no dia 02 de outubro de 2016, curiosamente, no dia das eleições municipais, tendo o concurso sido homologado no dia 18 de novembro, conforme ato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins - DOE nº 4.749, de 24 de novembro de 2016.



Na decisão liminar, a magistrada ainda estabeleceu multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia na pessoa física do gestor municipal, em caso de descumprimento.