Ministério da Saúde habilita UPA de Tocantinópolis; mais de R$ 1,5 milhão serão repassados por ano

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24hrs) Dr. Murilo Bahia Brandão Vilela, do município de Tocantinópolis, foi habilitada pelo Ministério da Saúde (MS) para receber anualmente recursos na ordem de R$ 1.560.000 para manutenção e custeio dos serviços da unidade. Inaugurada pela Prefeitura em 27 de julho, a UPA de Tocantinópolis está em funcionamento graças ao empenho do Governo Municipal, que até então já injetou mais de R$ 700 mil reais.

A portaria de nº 2.583, de 30 de novembro de 2016, estabelece que o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática dos recursos, em parcelas mensais, destinados ao Estado do Tocantins e ao Município de Tocantinópolis. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, em Brasília nesta quarta-feira (30). Na ocasião, estiveram presentes o senador Vicentinho Alves (PR) e o deputado federal Vicentinho Jr. (PR), grandes interventores esse processo.



A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição Farias ressalta que seu sentimento é de dever cumprido e destaca que o prefeito-eleito Paulo Gomes (PSD) está a par da situação e com certeza dará continuidade à funcionalidade dos atendimentos.



“Uma boa notícia que alegra a todos nós. A partir desse feito, a atual administração fechará o mandato com chave de ouro. Uma gestão que idealiza grandes projetos e faz funcionar, e graças ao apoio do senador Vicentinho e do deputado federal Vicentinho Jr. temos recebido resultados positivos quanto às solicitações protocoladas junto ao Ministério da Saúde”, enfatizou.



Conceição destaca ainda, que sua ida em Brasília, no mês de outubro foi providencial, pois a partir da habilitação, a UPA passará a atender 80% de sua capacidade e posterior à qualificação, processo pelo qual a unidade deverá ser submetida, já que os atendimentos tem sido relevantes, o foco agora é chegar aos 100% em qualificação.



O prefeito Fabion (PR) um dos gestores mais atuantes da região, destaca que seu trabalho junto ao município de Tocantinópolis tem surtido efeitos positivos, já que em meio à crise econômica da qual perpassa o país, a cidade vem recebendo investimentos relevantes para a promoção e continuidade dos serviços públicos em beneficio da população.



“É um recurso que vem em boa hora, visto os gastos estão sendo pagos integralmente pela Prefeitura. Fizemos um esforço enorme para manter em funcionamento a UPA de Tocantinópolis. Essa notícia nos deixa feliz, pois mesmo restando menos de um mês para o final do nosso mandato, continuamos trabalhando arduamente para entregar a Prefeitura sem nenhuma dívida, mantendo os serviços essenciais e o pagamento do funcionalismo em dia”, comentou o prefeito Fabion.



Fabion aproveitou a oportunidade para agradecer o esforço que o senador Vicentinho Alves (PR) e deputado federal Vicentinho Jr. (PR) tem prestado em favor do município para consolidação desse projeto. “Agrademos imensamente em nome da população, o apoio do senador Vicentinho e do deputado Vicentinho Jr. para a concretização desse grande benefício em prol da saúde do povo de Tocantinópolis e da região”, agradeceu.



Construída para desafogar o fluxo de pacientes, a UPA até então vem atendendo não só a cidade de Tocantinópolis, como também os municípios da região. A Unidade vem prestando serviços de urgência e emergência, que integrados às Unidades Básicas de Saúde do município e à urgência hospitalar, reforçam o atendimento da saúde pública em Tocantinópolis.