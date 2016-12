Papa faz 80 anos e oferece bolo a beneficiados por projeto social

Da Agência Ansa

O papa Francisco, que completa hoje (17) 80 anos, ofereceu bolo para as mais de 1,5 mil pessoas atendidas pela organização não governamental (ONG) católica Caritas de Roma. Ele ofereceu a sobremesa em todos os centros de atendimento da entidade na capital italiana, para ser servida após a macarronada preparada pelos voluntários neste sábado. A informação é da Agência Ansa.



"O nosso bispo nos surpreendeu mais uma vez com a atenção para os pobres de Roma, dividindo conosco a sua festa. Como 'representante' de nossos hóspedes nos centros, eu agradeço o Santo Padre e sobretudo renovo meus desejos para que os seus 80 anos sejam usados em serviço de Cristo e da Igreja por meio do encontro com os menos favorecidos", disse o monsenhor Enrico Feroci, diretor da Caritas.



Além de enviar os bolos, o papa recebeu na Casa Santa Marta oito moradores de rua, sendo duas mulheres e seis homens. Os sem-teto, que recebem ajuda de entidades católicas, levaram um maço de girassóis para o líder católico. As pessoas recebidas tinham diversas nacionalidades, sendo que quatro eram italianos,um da Moldávia, dois romenos e um peruano, e estavam acompanhada do monsenhor Konrad Krajewski, responsável pela Esmolaria Vaticana. O papa convidou os oito para o almoço da Domus, sentando-se ao lado deles e conversando com cada um. Ao fim do almoço, Francisco ofereceu doces argentinos, além de presentes religiosos.