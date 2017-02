Prédio da prefeitura de Sampaio sofre incêndio criminoso

Na madrugada deste sábado (11), por volta das 2h30, o prédio da prefeitura do município de Sampaio foi incendiado. Os bombeiros só chegaram ao local por volta das 4h30, para enfim combater o fogo. Peritos trabalham desde as primeiras horas da manhã tentando descobrir as causas do incêndio, que tudo indicada tratar-se de uma ação criminosa.



Conforme um morador ouvido pelo portal Voz do Bico, no local não há sinais visíveis de arrombamento. Portanto, de acordo com a testemunha, os possíveis criminosos provavelmente tiveram acesso ao interior do prédio, abrindo as portas normalmente.



Ainda conforme o morador, foram incendiados o Almoxarifado, Departamento de Compras e Licitação, Junta Militar, Recepção e Assistencias Sociais. Nestes departamentos, toda a documentação guardada foi reduziada à cinzas. Também, o forro de várias salas e banheiros do prédio , desabou. Computadores, mesas e cadeiras foram queimados. Além disso, foram queimados uma bicicleta, aparelhos de ar condicionado e materiais para construção, como fios e tintas, entre outras coisas.



No gabinete do prefeito não houve danos maiores, apenas reviraram os conteúdo das gavetas.

Veja mais imagens