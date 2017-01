Borjão critica diversas obras inconclusas e afirma que a cidade teria sido abandonada; veja vídeo

BURITI DO TOCANTINS - Durante a posse do prefeito de Buriti do Tocantins, Américo Borges, o Borjão (PV), foi apresentado um documentário onde o próprio prefeito fala da situação de diversas obras, sendo que algumas teriam sido iniciadas na gestão da ex-prefeita Rúbia Amorim e teriam ficado inconclusas.“A cidade de Buriti é uma cidade de respeito. Eu não quero ser um gestor que deixa o povo na situação em que hoje está se encontrando”, diz, no vídeo, afirmando que a ex-governante municipal teria deixado dezessete obras inacabadas. E pior, conforme o prefeito, para algumas dessas obras o recurso já não estaria mais em conta ou as obras teriam percentual de conclusão menor do que o de gasto executado.Filmagens áreas e in loco mostram a maioria destas obras, que são escolas, creche, postos de saúde, calçamento de ruas e reformas, inacabadas ou sequer iniciadas. Mostram também ruas esburacadas, lixos pelas ruas e veículos sucateados, sem pneu, motor batido, diferencial quebrado ou “capado”. “Os alunos da zona rural deixaram de fazer as provas de dezembro por falta de transporte”, acusa o novo gestor.Veja o vídeo: