Latrocínios triplicam em Araguaína

A Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio da Gerência de Inteligência, Análise e Estatística da Polícia Civil (PC) do Estado do Tocantins, divulgou os números parciais registrados até dezembro de 2016 em relação a 2015, do índice de criminalidade em Araguaína e o latrocínio teve o maior percentual.



O maior números de ocorrências, de acordo com a SSP, ficou por conta dos veículos roubados. Em 2015 foram subtraídos 184, quanto em 2016, o número passou para 322. Houve um aumentou de 75%.



A Gerência de Inteligência, Análise e Estatística também apontou que em relação aos homicídios dolosos [quando uma pessoa mata outra intencionalmente], em 2015 foram registrados 59. Já em 2016, foram contabilizados 63. O aumento foi de 6,8%. Quanto à tentativa de homicídio, em 2015 foram contabilizadas 48 e em 2016 a ocorrência passou para 35. Teve uma queda de 27,1%.



Quanto ao índice de criminalidade em relação a estupro também teve queda. Em 2015 foram contabilizadas 51 ocorrências e 38 registradas em 2016. A queda foi de 25,5%. De igual modo se deu em relação a tentativa de estupro. Em 2015 foram registrados três casos e dois e 2016.