3ª Caminhada Ecológica de Augustinópolis acontece neste domingo, dia 29

Mais do que uma atividade física, um convite para fazer um passeio divertido e saudável entre as cidades de Augustinópolis e Sampaio e incentivar a preservação ecológica. Estas são as propostas da 3ª Caminhada Ecológica de Augustinópolis, que acontece neste domingo (29), às 06h. A iniciativa é organizada Rotary Clube de Augustinópolis e Jornal Voz do Bico, com apoio das prefeituras de Augustinópolis, Praia Norte e Sampaio, da Polícia Militar e das secretarias de Meio Ambiente de Augustinópolis e Praia Norte.



Neste ano, o percurso seria pelo povoado São Raimundo, mas, devido às chuvas dos últimos dias, os organizadores preferiram fazer o mesmo percurso pela rodovia, passando pelo povoado Itaúba.



São 17,2 km, iniciando na Praça Thiago Melo (em frente à prefeitura de Augustinópolis) até o Balneário Tira-ressaca. A previsão é de caminhada no percurso completo e varia de acordo com o ritmo de cada pessoa, mas a média é em torno de duas horas e meia.



A concentração está marcada para as 5h, em frente à prefeitura, onde será servido o café da manhã, com palestra e aquecimento. São esperadas mais 200 pessoas.



No sábado que antecede o evento, serão plantadas, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Augustinópolis, algumas mudas de árvores em pontos estratégicos da cidade, e no domingo, durante percurso, outras mudas serão plantadas. O Instituto Federa do Tocantins-IFTO (Araguatins) calaborou com mudas de árvores.



Para participar, além de muita força de vontade para sair da rotina e experimentar novas sensações, é preciso adquirir uma camiseta que dará direito ao café da manhã, água durante o percurso e almoço no Balneário Tira-ressaca, que ainda pode ser adquirida nas academias JR Fitness, Corpo Mania, Força Plena e Sport Combat, ao valor de R$ 40,00 cada.

No Forum de augustinópolis, o juz Jefferson Asevedo, promotor de justiça Paulo Sergio, Alexandre Moreira Maia, Defensor Públicoe serventuários da justiça são convidados a participarem do evento pelo presidente do Rotary Club