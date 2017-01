Temer e Sarney se reúnem com presidente de Portugal em Lisboa

O ex-presidente José Sarney (à esquerda) e o presidente Michel Temer se reúnem com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa



O presidente Michel Temer e o ex-presidente José Sarney se reuniram com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na manhã desta terça-feira (10) em Lisboa. Ambos foram recebidos no Palácio de Belém, sede do governo português.



Do encontro, eles seguirão para o funeral do ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Portugal, Mário Soares, que morreu aos 92 anos no último sábado (7). A homenagem dos chefes de Estado a Soares está prevista para as 11h (horário de Brasília), no Mosteiro dos Jerônimos, próximo ao Palácio de Belém, segundo a assessoria do Palácio do Planalto.



Após a reunião, Temer declarou, segundo o Palácio do Planalto, que "este nosso gesto vai reforçar a ligação entre Brasil e Portugal, enaltecida ao longo do tempo pela figura exponencial de Mário Soares".



Temer embarcou para Portugal na tarde desta segunda (9) e chegou em Lisboa na madrugada desta terça.



Além de Sarney, também integram a comitiva brasileira o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o subsecretário-geral de Assuntos Políticos Multilaterais, Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, Fernando Simas Magalhães.



O retorno da comitiva a Brasília está prevista para as 13h10 (horário de Brasília).



Luto em Portugal



Histórico dirigente socialista com quatro décadas de atividade política, Mário Soares foi presidente de Portugal entre 1986 e 1996 e ocupou o cargo de primeiro-ministro em duas ocasiões, entre 1976 e 1978, e entre 1983 e 1985. Ele contribuiu para a instauração da democracia em 1974 e para a integração europeia do país.



Após a morte do ex-presidente, o governo português declarou luto oficial de três dias em todo o país. Um dos símbolos da luta contra a ditadura portuguesa, Mário Soares foi uma das figuras mais populares da política de Portugal no século 20.



Funeral



O funeral de Mário Soares foi realizado em várias etapas. O cortejo começou nesta segunda em Lisboa, na residência do ex-presidente português, passou pela Câmara Municipal e seguiu para o Mosteiro dos Jerônimos, onde fica até o final da manhã desta terça para homenagens da população e de políticos.



O corpo dele então será levado para o Cemitério dos Prazeres. No caminho serão realizadas breves paradas em frente ao Palácio de Belém, à Assembleia da República, à Fundação Mário Soares e à sede do Partido Socialista, do qual foi co-fundador.