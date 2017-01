Decisão da justiça permite que Energisa coloque no SPC e Serasa o nome de quem não pagar a conta de luz

Nessa semana, a 2a Vara Federal de Palmas decidiu, que quem não pagar a conta de energia elétrica pode ser inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. A decisão vale para todo o Tocantins.



O Ministério Público Federal (MPF) ainda pode recorrer. A sentença foi uma resposta à ação do Ministério Público Federal (MPF) que buscava impedir a concessionária de energia elétrica do Tocantins (Energisa) de inscrever os devedores nos cadastros de inadimplentes e suspender o fornecimento de energia. A ação civil pública também foi apresentada contra a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O pedido também foi negado.



Na sentença, o juiz federal Adelmar Aires Pimenta alega que tanto a Lei 8.987/95 quanto a Resolução Aneel nº 414/2010 autorizam a concessionária de energia elétrica a suspender o fornecimento do serviço de energização, em caso de falta de pagamento.



O juiz ainda afirmou que o pedido do MPF “soa como verdadeiro paternalismo com a cultura do calote” e que a eficiência do serviço ofertado está diretamente ligada com o pagamento em dia das contas de energia por parte dos consumidores.