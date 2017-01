Seleção de Augustinópolis empata em casa com a seleção de Praia Norte

As seleções de Augustinópolis e de Praia Norte se enfrentaram neste domingo, 22, às 17h pelo campeonato II Copa Verão 2017, no estádio O Bicão em Augustinópolis. O jogo foi difícil para ambos os times e terminou empatado em 1 a 1.



No primeiro tempo a seleção de Augustinópolis sentiu dificuldades. O jogo para Augustinópolis foi amarrado, a seleção não apresentou um bom futebol, não se impôs dentro de campo e não conseguiu criar jogadas. A seleção Praia Norte, por sua vez, se saiu um pouco melhor, mas não conseguia chegar ao gol. Assim o jogo terminou o primeiro tempo em 0 a 0.



No segundo tempo, com a entrada do meio campista Wallace, a seleção de Augustinópolis trabalhou mais a bola, mas Praia Norte não se intimidou e também foi pra cima. Em uma jogada rápida pela linha de fundo, o atacante Wilas, da seleção de Praia norte, abriu o placar do jogo. Deixando o placar 1x0 para o Praia Norte.

Após o gol, o técnico, Raimundo Sousa, da Seleção de Augustinópolis colocou em campo o meia Baixinho. Em seu primeiro lance, com um drible rápido sofreu falta que custou o cartão vermelho para o Francisco do Praia Norte.



Após a expulsão, o treinador da seleção de Augustinópolis, voltou a mexer no time e colocou em campo o velocista Carequinha. O jogador entrou bem, se movimentava bastante. Em um lance individual, o atacante entrou na área e sofreu pênalti. Wallace bateu o pênalti e empatou o jogo deixando o tudo igual no placar.

O jogo terminou em 1 a 1.



Classificação