Acne adulta: dicas para evitar e tratar o problema

Como assim, acne adulta? Após os 25 anos algumas pessoas, principalmente as mulheres, tendem a apresentar espinhas e cravos, mesmo aquelas que nunca sofreram com esse problema. Mas isso não se trata de uma adolescência tardia. As causas podem estar associadas desde a alterações hormonais até a uma alimentação errada, resultando na oleosidade excessiva e posteriormente na acne inflamatória. Por isso separei dois quadros com super dicas, um para quem quer evitar e outro para quem precisa tratar o problema da acne adulta! :)

Antes, vale entender exatamente quais podem ser os motivos do aparecimento dessa acne. No caso das alterações hormonais, que é a mais comum, a ocorrência se dá principalmente entre os 25 e 35 anos, onde há um aumento na produção de hormônios masculinos no organismo feminino. Nesse caso, a mais comum é resultado da síndrome dos ovários micropolicísticos.



Além desse distúrbio, que poderá ser tratado com ajuda do ginecologista, as acnes podem se desenvolver por conta do mal ou excessivo uso de maquiagens, da má alimentação, do uso de medicamentos anabolizantes, início de gravidez, ou ainda pelo uso de métodos anticoncepcionais hormonais como a pílula e diu.



Para saber qual a sua causa específica, vocês devem procurar primeiro um ginecologista (no caso das mulheres), pois os tratamentos dermatológicos não darão conta sozinhos do problema se ele for de natureza hormonal. E sempre peçam para fazer um exame de sangue antes de iniciar qualquer tratamento.



Mas, afinal, o que é a acne? Seu nome é um pouco maior, é Propionibacterium acnes, e ela é uma espécie de bactéria que vive em meio anaeróbio, ou seja, sem oxigênio. Então, para os tratamentos estéticos, além de mantermos a pele sempre limpa, devemos usar produtos que aumentem a concentração de oxigênio na pele.



Confiram os quadros a seguir!