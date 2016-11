A má alimentação e o sedentarismo podem causar sérios danos à nossa saúde, um deles é o desequilíbrio da pressão arterial, que pode inclinar-se tanto para a pressão baixa (hipotensão) como para a pressão alta (hipertensão). Para evitá-lo, basta adotarmos hábitos saudáveis, como já mostrei aqui, e apostar nas 10 hortaliças que equilibram a pressão sanguínea!

As hortaliças, em especial as citadas abaixo, são fontes importantes de nutrientes como: o potássio, que ajuda a manter a pressão sanguínea estável; a fibra alimentar, que reduz os níveis de colesterol e diminui o risco de doenças cardiovasculares; e o ácido fólico, que causa relaxamento de veias sanguíneas.



Confiram quais são:







1. Aipo

Rico em potássio, fibras, antioxidantes e tendo cerca 95% de água em sua composição, relaxa os vasos sanguíneos e ainda reduz o colesterol ruim.

Dica de consumo: cru na salada ou refogado.



2. Batata

Contém fibras e Kukoamine, fitoquímico com propriedades de redução de colesterol e que ajuda na redução da pressão arterial.

Dica de consumo: assada ou como purê.



3. Ervilha

Além do ácido fólico, é rico em vitamina B6. Juntos, reduzem as chances de aterosclerose, uma doença inflamatória que danifica as paredes das artérias.

Dica de consumo: pré-cozida na salada ou no arroz primavera.



4. Feijão

É uma ótima fonte de potássio, ajudando a regular a quantidade de água dentro das células, controlando assim a pressão arterial.

Dica de consumo: cozido, com arroz ou sopa.



5. Feijão verde

Rico em potássio e vitamina C, que tem super propriedades antioxidantes e aumenta a produção de óxido nítrico, outro aliado no controle da pressão arterial.

Dica de consumo: cozido quente ou misturado na salada.



6. Espinafre

Impede o depósito de LDL (mau colesterol) nas camadas internas da parede arterial, por ser rico em vitaminas A e C.

Dica de consumo: no suco detox, na salada, refogado, em forma de creme ou sopa, na omelete ou na quiche.



7. Beterraba

Rica em flavonóides e carotenóides, dois poderosos antioxidantes, auxilia na inibição do depósito de LDL (mau colesterol) nas artérias.

Dica de consumo: no suco detox, cozida como salada, no sanduba ou complemento quente.



8. Cenoura

Contém potássio, que reduz o estresse sobre o sistema cardiovascular, e os antioxidantes betacaroteno, alfa-caroteno e luteína, que lutam contra o LDL.

Dica de consumo: no suco detox, em forma de creme, cozida como salada ou complemento quente.



9. Milho

Possui ácido fólico, que além de relaxar as veias sanguíneas, reduz os níveis de homocisteína, proteína que em excesso pode causar danos às artérias.

Dica de consumo: cozido, misturado na salada ou no arroz primavera.



10. Grão de bico

Além de ser rico em fibras, possui ômega 3 e 6, substâncias que também auxiliam na prevenção de problemas cardiovasculares.

Dica de consumo: cozido, como salada, salgadinho e como massa de empadão ou quiche.



A ideia é sempre a prevenção, claro! Mas, às vezes, até sem saber, vocês já podem estar sofrendo com o desequilíbrio da pressão. Como saber? O melhor é medir a pressão regularmente, pois é uma doença silenciosa e nem sempre será indicada por sintomas. E fazer exames de rotina com seu médico.



Com a pressão alta, a pessoa pode sentir o coração palpitar e uma dor de cabeça persistente. A pressão arterial estará superior a 140 x 90 mmHg. Já no caso de pressão baixa, pode sentir-se fraco e com sensação de desmaio e a pressão estará inferior a 90 x 60 mmHg. Se já sentiram algo parecido, procurem um médico!



Espero que tenham gostado das dicas! E mais, que as adotem! Anotem os nomes das hortaliças e corram para a feira!!! Depois é só escolher a receita magrinha aqui. 😀