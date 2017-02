Polêmica exclusividade de cerveja em carnaval leva vereadores a exigirem providências do Ministério Público

Vereadores protocolaram nesta quinta-feira, 16, no Ministério Público Estadual (MPE), um pedido de providências por parte do órgão, para averiguar a informação da proibição de comercialização de produtos de exclusividade da marca de bebidas Schin, dentro do circuito do Carnaval 2016.



Os parlamentares querem a liberação para venda de qualquer marca dentro e fora do circuito.



Os vereadores disseram ainda que a conduta tomada por parte da organização do carnaval, não encontra respaldo legal e que não foi usado critérios corretos para escolha de uma única marca para explorar as vendas nas imediações do cais do porto durante o carnaval 2017.



Assinaram o documento os vereadores, Sérgio Gomes (SD), Darlan Pernambuco (PR), Gilvan Neri (PSB), Ian Cavalcante (PPS) e Manoel da Colônia (PTN).