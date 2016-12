Programa deve qualificar gestão ambiental nos Municípios

Imagem Internet

Para capacitar gestores ambientais, o Ministério do Meio Ambiente lançou na última sexta-feira, 9 de dezembro, o Programa Nacional de Capacitação de Gestores Municipais. O objetivo é colaborar com a estruturação de políticas públicas, e alcançar a gestão ambiental compartilhada. Lançado em Imperatriz (MA), o programa será executado por meio de formação semipresencial voltada aos gestores públicos. Oficinas e trabalhos em grupos estão previstos, além da distribuição de material didático-pedagógico sobre temas variados.



“É no Município que a conservação da natureza se pratica efetivamente e, sem benefício social, o ambiental acaba por não acontecer. Estabelecer uma situação de benefício mútuo entre meio ambiente e comunidades é condição indispensável para que o nosso trabalho seja bem-sucedido”, afirmou o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho.



Durante o lançamento, foram apresentadas as áreas do ministério disponíveis para parcerias e citou políticas públicas que já estão sendo executadas no Maranhão. As ações que podem ser implementadas em direção ao desenvolvimento e à geração de renda, aliados à conservação e preservação do meio ambiente, como a criação de unidades de conservação (UC).