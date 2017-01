Daniela Mercury receberá prêmio pelo conjunto da obra nos EUA

Imagem: Divulgação

Nesta terça-feira (17), Daniela Mercury revelou em suas redes sociais que receberá, em abril de 2017, o prêmio Internacional Portuguese Music Awards (IPMA) pelo conjunto da sua obra nos Estados Unidos.



No Instagram, a assessoria da cantora brasileira compartilhou a novidade com os internautas: "Em 1998, Daniela apresentou o AXÉ pela primeira vez ao povo português e se tornou a artista Internacional de maior êxito nas terras lusitanas. O show no Estádio do Restelo, em 1998, mostra a dimensão da sua carreira 'no estrangeiro', como os portugueses dizem. Com o sucesso do álbum Feijão com Arroz, Daniela se tornou o maior fenômeno de vendas do mercado português de todos os tempos! Vendeu mais discos que Madonna e Michael Jackson juntos. Uma em cada quatro famílias portuguesas tem o álbum. São 20 anos de carreira em Portugal com shows grandiosos nos Coliseus de Lisboa e Porto, em estádios de futebol, no pavilhão MEO Arena, Rock In Rio Lisboa, no Estádio da Luz e em grandes eventos em todo o país. São mais de 100 espetáculos desde o início, com um público estimado em mais de 5 milhões de portugueses", postou.