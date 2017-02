Desconto para veículos com final de placa 1 e 2 acaba nesta quarta-feira, 15

Os donos de veículos com placas final 1 e 2 têm até esta quarta-feira (15) para quitar com desconto o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Para quem perder o prazo ou preferir pagar em parcela única sem desconto tem até 15 de maio. Os proprietários podem também dividir o valor em quatro parcelas. (Veja o calendário abaixo)Este ano, o governo quer arrecadar R$ 240 milhões com o IPVA, mais do que no ano passado, quando a projeção foi de R$ 237 milhões. E nem todos os contribuintes pagaram. A inadimplência de 2016 é de 16%, equivalente a R$ 42 milhões.A Secretaria da Fazenda vai continuar apostando em alguns métodos de cobrança para tentar diminuir a inadimplência. Na avaliação dos gestores, colocar o nome dos devedores no protesto, está dando certo."A recuperação tem sido bastante satisfatória. Por exemplo, 2016 estamos com a inadimplência em valores bem baixos. Mas a intenção é reduzir o máximo possível esta inadimplência", disse o gerente de cobrança do IPVA, Leonel dos Santos.